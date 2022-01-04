الصحة: تحديث بروتوكول علاج كورونا للمرة السابعة خلال الفترة لمقبلة

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن تحديث بروتوكول علاج كورونا في نسخته السابعة، خلال الفترة المقبلة، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ تحديث بروتوكولات العلاج لا ترتبط بظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا أو بالموجة الخامسة للفيروس، وإنما هدفه إضافة مجموعة من الأدوية الجديدة المتعلقة بكورونا يتم طرحها وإطلاع اللجنة على نتائجها ثم إضافتها بعد توافرها.

الموجة الخامسة لفيروس كورونا

وتابع المصدر: «الموجة الخامسة لفيروس كورونا من المقرر وفقا للتوقعات أن تكون منتصف شهر يناير، وستكون خفيفة الأعراض لمن تلقى اللقاح»، وأشار إلى أنّ اللقاحات لا تعطي مناعة تصل إلى 100% ولكنها تعمل على تخفيف الأعراض وتقليل معدلات الوفيات التي تحدث نتيجة الإصابة بالفيروس.

ولفت المصدر إلى أنّ معظم إصابات كورونا الموجودة داخل العزل الصحي لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن المصابين لم يتلقوا لقاحات كورونا، ودعا المواطنين خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس إلى الحصول على اللقاح والجرعة التنشطية لأنها مهمة وتعمل على الوقاية من الفيروس وكذلك التحورات التى تحدث من آنٍ لآخر.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت الوزارة المواطنين بعدم التهاون فى اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبُعد عن التكدس والزحام، مؤكدة أنها السلاح الفعال للوقاية من الفيروس.