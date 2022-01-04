الصحة: استقبال شحنة جديدة من لقاح «استرازينكيا» بمطار القاهرة.. غدا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تستعد لاستقبال شحنة جديدة من لقاح «استرازينكيا»، بمطار القاهرة الدولي، غدا، ومن المقرر استقبال شحنات أخرى، منتصف يناير الجاري، لتنفيذ خطة الوزارة الهادفة لتطعيم 50% من المواطنين باللقاح قبل منتصف العام الجاري للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف الدكتورحسام عبدالغفار في تصريح لـ«الوطن»، أنّ المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى احتمالية دخولهم المستشفيات أكثر من غيرهم، وناشد المواطنين، ضرورة الحصول على اللقاح، للقوياة من الفيروس فضلا عن تخفيف حدة الأعراض حال الإصابة.

توفير أكشاك في محطات مترو الأنفاق للتطعيم باللقاح

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين من خلال توفير أكشاك في محطات مترو الأنفاق وكذلك المولات التجارية الكبرى، والتي تتطلب بطاقة الرقم القومي فقط للحصول على اللقاح خلال دقائق، مؤكدا أنّ جميع لقاحات كورونا آمنة وفعّالة.

المنحى الوبائي لفيروس كورونا

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سجلت الوزارة، أمس، خروج 612 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 322180 حتى اليوم.

وطالبت وزارة الصحة بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي والمداومة على غسل اليدين والابتعاد عن الزحام والتكدس للوقاية من الفيروس، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية مازالت السلاح الفعّال لمواجهة كورونا.