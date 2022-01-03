كورونا في مصر.. ارتفاع معدلات الشفاء وشحنة لقاحات جديدة وثبات الإصابات

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، إذ أكدت الوزارة ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا لـ84% داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأعلنت وزارة الصحة والسكان الاستعداد لاستقبال شحنة من لقاح أسترازينكا خلال يومين بمطار القاهرة.

شحنة جديدة خلال يومين بمطار القاهرة

وتزامنا مع استقبال الشحنة الجديدة للقاح كورونا، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، مشددة على التسجيل والحصول على اللقاح في غضون 24 ساعة فقط، وهناك تسهيلات قدمتها الوزارة للحصول على اللقاح من خلال اكشاك المترو والحدات الصحية وغيرها في دقائق يتم الحصول على اللقاح.

وأوضحت الوزارة أن اللقاحات لا تعطي مناعة تصل الى 100% بل أنها تعمل على تخفيف حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، لافتا الى ان اللقاحات تعمل على تخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

الصحة: أعداد إصابات كورونا ثابتة على مدار أسبوعين

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، أشارت التقارير الرسمية إلى أن أعداد إصابات كورونا ثابتة على مدار الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى التوقعات بالثبوت ثم النزول مرة أخرى لإعلان نهاية الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مطالبة المواطنين بأهمية التدابير الصحية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والبعد عن الزحام وعدم التكدس وغسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

وشددت الوزارة مجددا على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وغيرها من الأمراض المعدية، مجددة دعوتها للمواطنين بالحرص على التدابير الصحية لأنها السلاح الفعال لمواجهة الفيروس.