وزير التعليم العالي يناقش إجراءات ترشيح رؤساء ومديري المعاهد البحثية

عقد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعًا برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووليد الزواوي أمين المجلس، وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة.

وأكد الوزير متابعة تنفيذ رؤية القيادة السياسية بتوجيه البحث العلمي؛ لخدمة أهداف التنمية المستدامة وربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وحل المشكلات والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي.

منصة موحدة لإتاحة بيانات الجهات البحثية

ووجه الوزير بضرورة عمل منصة موحدة لإمكانات المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، تتيح بيانات الجهات البحثية كافة، من حيث المستلزمات، والموارد، والأجهزة التي تتوفر بكل جهة بحثية؛ لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تملكها هذه الجهات، وتبادل الخبرات فيما بينها، وتوحيد رؤية العمل، والترشيد الأمثل للإنفاق داخل الجهات البحثية التابعة للدولة.

ووجّه المجلس الشكر للمركز الإعلامي بالوزارة بقيادة عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة؛ لإبراز جهود المراكز البحثية، ودورها في مجال البحث العلمي، من تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات قابلة للتصنيع بالتعاون مع جهات الصناعة، إضافة إلى عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الشأن؛ لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة يمكنها المساهمة فى دعم الصناعة المحلية والمنافسة فى الأسواق الدولية، وكذا الاهتمام بالنشر العلمي، ودعم الباحثين، وتسخير إمكانات الجهات البحثية التابعة للوزارة من مستشفيات ومعامل، وغيرها لخدمة المجتمع.

تشكيل عدد من اللجان العلمية الدائمة لترقيات أعضاء هيئة البحوث بالمراكز

وناقش المجلس قواعد وإجراءات ترشيح رؤساء ومديري المراكز، والمعاهد والهيئات البحثية، ورؤساء الشعب والأقسام ومديري الفروع التابعة لها، وتنظيم عملها، وضوابط وإجراءات الترشح، ومعايير المفاضلة.

ووافق المجلس على إعادة تشكيل عدد من اللجان العلمية الدائمة لترقيات أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.