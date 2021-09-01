وزير التعليم العالي يرأس اجتماع «القومي للبحوث»

عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث اجتماعًا، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، هنأ الوزير المركز القومي للبحوث لحصوله على المركز الأول في عدد الحاصلين على جوائز الهيئات والأفراد لعام 2020، والبالغ 11 جائزة، مؤكدًا على الدور المحوري للمركز في مجال النهوض بمنظومة البحث العلمي في مصر، مشيدًا بالكوادر العلمية والبحثية، والتي تساهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمركز.

وافق المجلس على الإهداء المقدم من جهاز شؤون البيئة للمركز القومي للبحوث، وهو عبارة عن جهاز كشف وتحليل وسائط التبريد بقيمة إجمالية 575666 «خمسمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وستة وستون جنيهًا».

المجلس يوافق على ترقية 12 لدرجة أستاذ باحث

كما وافق المجلس على ترقية 12 لدرجة أستاذ باحث، و5 لدرجة أستاذ باحث مساعد بالمركز القومي للبحوث، وكذلك تعيين 14 في وظيفة باحث بالأقسام والشعب المختلفة بالمركز.

ووافق المجلس أيضًا على تجديد الإعارة لـ13 من السادة أعضاء هيئة البحوث بالمركز للعام الدراسي 2020/2021. أحيط المجلس علمًا باتفاقية التعاون المشترك بين المركز القومي للبحوث ومعهد البيئة الحضري بالصين «IUE»؛ بهدف توفير التدريب اللازم للباحثين، وتبادل الزيارات العلمية، وإجراء مشروعات بحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة والمياه وغيرها، بالإضافة إلى إنشاء المعامل، والحصول على درجات علمية سواء الماجستير أو الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه.