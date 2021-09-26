«التعليم العالي» يتلقى تقريرًا حول اجتماع مجلس المراكز والهيئات البحثية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، حول اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوي أمين المجلس، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

معايير ومؤشرات أداء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

وخلال الاجتماع، أكد نائب الوزير لشؤون البحث العلمي على ضرورة وجود خطة محددة تضم معايير ومؤشرات أداء واضحة بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مشيراً إلى أهمية الجانب البحثي للمراكز البحثية، بالإضافة إلى الخدمات العلاجية المتميزة التى تقدمها، مشيدًا بدورها في تأهيل وتدريب الكوادر العلمية سواء على مستوى مصر أو خارجها، فضلاً عن الإمكانات المتوفرة بها.

وجه المجلس التهنئة لكل من الدكتور شيرين محمد عبدالقادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور جاد محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، بمناسبة فوزهما في مسابقة أفضل المواقع الإلكترونية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوي المراكز والمعاهد البحثية والجامعات.

كما قام المجلس بتكريم الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات السابق، والدكتورة مها الدملاوي مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية السابق، تقديرًا لجهودهما في خدمة البحث العلمي، متمنين لهما دوام التوفيق والسداد.

تفاصيل تقرير مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

وشهد الاجتماع استعراض التقرير الوارد من اللجنة المشكلة بشأن وضع معايير لقبول الأبحاث من نوعية Retrospective Studies للتقدم للترقية.

وناقش المجلس الطلبات الواردة من العاملين بالخارج للتقدم للترقية على قواعد النشكيل والإجراءات المنظمة لسير العمل باللجان العلمية الدائمة بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

كما ناقش المجلس إدراج مجال تطبيقات الاستشعار من البعد في الدراسات الأثرية، ضمن مجالات عمل اللجنة العلمية الدائمة لعلوم البيئة.

ووافق المجلس على تشكيل اللجان المختصة باختيار رؤساء أقسام بعض المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.