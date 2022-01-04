انسحاب 13 نائبا كويتيا من جلسة تأدية الحكومة اليمين أمام البرلمان

انسحب عدد من النواب الكويتيين، أثناء جلسة تأدية الحكومة اليمين الدستورية، صباح اليوم الثلاثاء، حيث أدى رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، وأعضاء الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، قبل بدء مباشرة أعمالهم وفقا للمادة (91) من الدستور الكويتي.

ومع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة المتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية، انسحب النواب «حمدان العازمي، وخالد العتيبي، وفارس العتيبي، ومرزوق الخليفة، وشعيب المويزري، وعبد الكريم الكندري، وبدر الملا، ومحمد المطير، وثامر السويط، ومبارك الحجرف، وصالح المطيري، ومهند الساير، والصيفي الصيفي».

تشكيل الحكومة الجديدة

وصدر المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، يوم الثلاثاء الماضي، وتتضمن 15 وزيرا، واستقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر «بيان»، الأربعاء الماضي، سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية أمامه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وتنص المادة (91) من الدستور الكويتي على: «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس في جلسة علنية».

وقدم النائبان أحمد السعدون، وعبدالرحمن العنقري، صحيفة استجواب، بعد تأدية الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية إلى أمانة المجلس الكويتي لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وتضمن الاستجواب 4 محاور هي: «شركة زين، والتعويضات البيئية، ومخالفات أبوفطيرة، وخطة التنمية».

جدير بالذكر أنّ الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، هي الحكومة الـ 28 منذ إعلان استقلال الكويت في 19 يونيو عام 1961 والسابعة برئاسة المحمد في عهد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي تولى سدة الحكم في 29 يناير عام 2006 كما أن الشيخ ناصر المحمد هو خامس رئيس وزراء في تاريخ الكويت.