فشل في الاعتداء عليه فأنهى حياته.. تفاصيل مقتل طفل على يد آخر بالفيوم (صور)

على الرغم من صغر سن ذلك الطفل الذي يبلغ من العمر 15 سنة فقط، إلا أنّ عمله سائق «توك توك»، جعله يتحول إلى شاذ جنسياً، فراح يبحث هنا وهناك عن آخر يمارس معه الشذوذ، حتى وقعت عينيه على ذلك الطفل الذي انتقل حديثاً ليسكن في قرية «حنا حبيب»، التابعة لمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، مُعتقداً أنّه سيتمكن من السيطرة عليه نظراً لكونه أصغر منه بـ 3 أعوام، فاستدرجه إلى مساكن البيت الريفي المهجورة بحجة وجود الكثير من العلب الفارغة التي يجمعها ويبيعها لينفق على والده المريض.

هشام استدرج سالم ليعتدي عليه

واستدرج «هشام.م.ع»، 15 سنة، الطفل «سالم.ع.أ»، 12 سنة، إلى مساكن البيت الريفي المهجورة بجوار قرية حنا حبيب التابعة لمركز الشواشنة بالفيوم، حيث أخبره أنّها ممتلئة بالمئات من عُلب الكانز الفارغة، والزجاجات البلاستيكية التي يجمعها ويبيعها ليتمكن من توفير ثمن الأدوية لوالده المُسن المريض بالسكر، ففرح الطفل كثيراً واستقل معه التوك توك وغادر القرية إلا أنّه لم يعد.

البحث عن سالم 16 لمدة ساعة

ولاحظت أسرة الطفل اختفائه وعدم عودته للمنزل، أو أداء الصلاة التي يحرص على أدائها في موعدها دون تأخر، فخرج والده المُسن للبحث عنه ولكن دون جدوى حتى أبلغ الشرطة عن اختفاء طفله، ثم عاد لمواصلة البحث عن طفله مجدداً، حتى فوجئ في اليوم التالي بسائق توك توك يخبره بالعثور على جثة طفله.

حيلة ماكرة ليهرب من الاتهام

وفكّر الطفل سائق التوك توك في حيلة ماكرة ليهرب من الإتهام، وينفد بفعلته، حيث كان ينقل بعض الطلاب من المدرسة إلى القرية، وتوقف أمام المكان الذي ترقد فيه جثة الطفل، بحجة قضاء حاجته، وما إن دخل وسط المنازل إلا وخرج يدعي الصدمة ويصرخ من الخوف بوجود جثة طفل بالداخل، فهرع الطلاب وتعرفوا عليه وذهبوا لإخبار والده والشرطة.

مهشم الرأس غارق في الدماء

وعُثر على الطفل سالم مهشم الرأس غارق في الدماء بمحيط الجثة، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من تشريح الجثة.

فشل في الاعتداء عليه

وألقت قوات الشرطة القبض على سائق التوك توك، والذي اعترف باستدراجه الطفل ليعتدي عليه، وحينما فشل في ذلك، قرر التخلص منه حتى لا يفتضح أمره، فهشّم رأسه بواسطة حجر ثم قام بحمل الجثة وألقاها في مكان العثور عليها.