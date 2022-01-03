تفاصيل العثور على جثة طفل في منزل ريفي بالفيوم.. «خرج يلعب مرجعش»

خرج الطفل سالم علي الجياز وشهرته «سالم أبو العلا» من منزله عصر السبت الماضي ليلهو ويلعب مع أقرانه من نفس عمره في قرية «حنا حبيب» التابعة لمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، على الرغم من عدم موافقة والديه على خروجه خاصةً أنّهم انتقلوا إلى تلك القرية حديثا ولا يعرفون فيها أحدا، إلا أنّه أصر على الخروج واللهو مع رفقائه وكأنّه يُساق إلى قدره، ثم خرج وتأخر في عودته كثيرا، حتى شعرت أسرته بالقلق عليه وبدأوا البحث عنه في كل مكان ولكن دون جدوى حتى عثروا عليه مقتولاً.

بلاغ باختفاء طفل في ظروف غامضة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد بورود بلاغا من شخص يدعى علي الجياز وشهرته «أبو العلا» باختفاء نجله «سالم»، 12 عاما، بعد خروجه للهو برفقة زملائه في محل سكنهم بقرية حنا حبيب.

العثور على جثة الطفل مقتولا

ورغم البحث الذي استمر لساعات طويلة إلا أنّهم فشلوا في العثور عليه، حتى مساء الأحد، حينما تسلل أحد المارة إلى مساكن البيت الريفي بالقرية المجاورة والتي لا تزال تحت الانشاء ليفاجأ بجثة الطفل ملقاة، فهرع مُسرعا يصرخ من هول الصدمة، ثم استدعى الشرطة التي حضرت على الفور.

كردون أمني حول مسرح الجريمة

وفرضت قوات الأمن، كردونا أمنيا حول مسرح الجريمة، إذ جرت معاينة الجثة وتصويرها، ثم جرى استدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي.

وتم استدعاء والد الطفل الذي تعرّف على جثة نجله، كما تجمهر العشرات من أهالي القرية على مقربة من مسرح الجريمة يشاهدون معاينة الشرطة لمسرح الجريمة، ونقل الجثة.

فريق بحث لكشف غموض الواقعة

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم عبد الله عثمان رئيس مباحث مركز شرطة الشواشنة، لحل لغز الواقعة في أسرع وقت، وضبط الجاني ومعرفة أسباب ارتكابه للجريمة وظروفها وملابستها.