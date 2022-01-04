عاجل.. إحالة 4 قوانين إلى لجان النواب أبرزها حقوق المسنين وضريبة الدخل

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة اليوم، عدد 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لمجلس النواب، ومنها تعديلات في مشروعات قوانين تتعلق بحقوق المسنين وضريبة الدخل وذوي الهمم، وجاءت على النحو التالى:

مشروع قانون لتعديل أحكام الضريبة على الدخل

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وأحيل إلى لجنة الخطة والموازنة

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل المادة الثانية والملحقين (أ، ب) من اتفاقية الالتزام بين جمهورية مصر العربية وهيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء (ش.م.م) في جمهورية مصر العربية، والمرافقة للقانون رقم 8 لسنة 2019 بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء في شأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 وأحيل إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

موافقة الشيوخ على قانون المسنين

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب/ عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الشأن وتم إخطار اللجان المختصة لمناقشته.

كما عرضت النائبة سامية توفيق، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا فى بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتى يرأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن واقعة إنهيار سقف عنبر بشركة النصر للغزل والنسيج.وقالت النائبة سامية توفيق أن الخسائر بلغت نحو 50 مليون جنيه.وقالت : أن توقيت وقوع الحادث كان موعد تغيير وردية، وهو ما أدى إلى الحد من الخسائر فى الأرواح وطالبت النائبة سامية توفيق، بالكشف عن ماهى الإجراءات التى سيتم إتباعها مع ضحايا ذلك الإهمال، وكذلك الكشف عن اسباب سقوط العنبر، وما سيتم اتخاذه للحفاظ على سلامة العمال، وتسائلت عن ذنب العامل فى التعرض لذلك الحادث.