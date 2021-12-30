كشف حساب مجلس النواب.. إقرار 178 قانونا والموافقة على 47 اتفاقية دولية

أصدر مجلس النواب في الساعات الأخيرة من العام الجاري، تقريرا بالحصاد التشريعي والرقابي، في ضوء الإنطلاقة القوية نحو الجمهورية الجديدة، وفقاً لخطى القيادة السياسية وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والعبور بمصر إلى المستقبل، وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

حصاد مجلس النواب 2021

عقد مجلس النواب خلال عام 2021 «81»، جلسة عامة امتدت لـ350 ساعة.. وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أهم محطات الحصاد عام 2021.

الأداء الرقابي

استهل مجلس النواب جلسات فصله التشريعي الثاني بتفعيل دوره الرقابي بمساءلة الحكومة ومراقبة ومتابعة أعمالها عبر استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و28 وزيرًا بالحكومة لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة، ومُنحت الثقة بموجبه بعد تقييم نواب الشعب لأداء الحكومة، تزامنا مع إحالة بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير بشأنها.

كما واجه البرلمان وزراء «الإسكان، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتربية والتعليم»، بالعديد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب حول مشاكل المواطنين، واستخدم المجلس ولجانه النوعية خلال عام 2021 أكثر من 2000 أداة رقابية تعددت ما بين أسئلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة واقتراحات برغبة.

الأداء التشريعي

وخلال عام 2021 أدى المجلس دوره التشريعي حيث أقر مجلس النواب مجموعة من التشريعات المهمة والحيوية على الأصعدة كافة، واضعاً نصب عينيه مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، وأقر مجلس النواب خلال عام 2021 عدد 178 قانونًا قُدمت من الحكومة، بإجمالي عدد مواد بلغ 2066 مادة، كانت أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.

أبرز القوانين

- تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

- قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها.

- تعديلات قانون العقوبات والتي تضمنت «تشديد عقوبات بعض الجرائم مثل ختان الإناث، التنمر، جرائم الجلسات».

- قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

- قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

- قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

- قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.

- قانون الصكوك السيادية.

- تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

- قانون الموارد المائية والري.

- قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

- تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

- قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

- قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

- قانون المالية العامة الموحد.

- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

- تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

- تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

- تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

- مجموعة من القوانين الخاصة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

الاتفاقيات الدولية

أقر مجلس النواب خلال عام 2021 عدداً من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بلغت 47 اتفاقية دولية، تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.

اللجان النوعية

عقدت اللجان النوعية للمجلس العديد من الاجتماعات بلغت نحو 2287 اجتماعاً واستغرقت 3061 ساعة عمل، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها نحو 1041 تقريرًا، نظر منها المجلس 982 تقريرًا، كما نظمت 24 زيارة ميدانية للوقوف على متطلبات المواطنين في العديد من المناطق.

الدبلوماسية البرلمانية

شهد عام 2021 دوراً بارزاً للدبلوماسية البرلمانية على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، حيث التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعدد من نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق إزاء القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، واستقبل مجلس النواب رئيس جمهورية رومانيا، ورئيس وزراء ألبانيا، واستقبل أيضاً عدداً من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والعربية في مصر.

و شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي، والتي عُقدت في فبراير الماضي، بمقر جامعة الدول العربية، وتم التوقيع خلالها على بروتوكول تعاون بين مجلس النواب والبرلمان العربي، لدعم وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

كما عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي اجتماعاً افتراضياً بالفيديو كونفراس مع نظيره الصيني، في أبريل الماضي، بحث خلاله تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، في ضوء حرص القيادة السياسية على الدفع قُدماً بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب.

وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي على المشاركة في أعمال الجمعية الـ142 للاتحاد البرلماني العربي الدولي، والتي عُقدت افتراضياً، عن بُعد في مايو الماضي، لمناقشة التحديات العالمية والمعاصرة وسبل مواجهتها.

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

وكان للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشاركات هامة على رأس وفود برلمانية رفيعة المستوى في العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي شهدت حضوراً بارزاً ونشاطاً مكثفاً على مستوى اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف تضمنت طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية، وتمثلت هذه المشاركات في:

• المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات الذي عقد بالعاصمة النمساوية فيينا في سبتمبر الماضي، حيث ألقى رئيس مجلس النواب كلمة حول «المساواة بين الجنسين»، استعرض خلالها جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية مشيراً إلى حرص الدولة على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة وضمان مشاركة آمنة لها في الحياة العامة، وخلال تواجده شارك أيضاً في القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب وألقى كلمة هامة بشأن «الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الإفريقي من خطر الإرهاب المتفشى هناك».

• القيام بزيارة رسمية إلى جمهورية المجر، بناءً على دعوة من رئيس الجمعية الوطنية المجرية في نوفمبر الماضي، وشهدت تلك الزيارة نشاطاً مكثفاً ولقاءات مع عدد من المسئولين المجريين، حيث التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي مع رئيس جمهورية المجر، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس الجمعية الوطنية المجرية، وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات المصرية المجرية على كافة الأصعدة والمستويات.

• المشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد في نوفمبر الماضي، حيث ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة حول موضوع المناقشة العامة للجمعية بشأن «التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية والتغلب على الانقسامات وبناء المجتمع»، استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في تعزيز قيم الديمقراطية عبر ربطها بتحقيق التنمية المُستدامة وتحقيق المساواة بين كافة أطياف المجتمع وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

• وخلال مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي في أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ16 للجمعية ببروكسل في ديسمبر، ألقى كلمة أمام قمة رؤساء البرلمانات بعنوان «مكافحة التغيرات المناخية في منطقة المتوسط»، استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المناخية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

الشعبة البرلمانية

ونجحت الشعبة البرلمانية المصرية في الحصول على عدد من المناصب الدولية، كان من بينها:

- رئاسة لجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام.

- نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقى.

- نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحادات البرلمانات الإفريقية عن مجموعة شمال افريقيا.

- عضوية لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولى.- رئاسة منتدى شباب البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي.