قفزة فى إصابات كورونا بالسعودية والحكومة تعيد فرض الإجراءات الوقائية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، إلى 559852 حالة مُؤكدة، بزيادة 1746 إصابة عن المسجلة أمس، وتم تسجيل 341 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للمتعافين إلى 542754 حالة، بنسبة 97% من إجمالي الإصابات المسجلة .

ونشرت الوزارة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت فيه إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8881 حالة وفاة، وبلغ عدد الفحوصات التي أُجريت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية نحو 85.71 ألف فحص جديد، بينما ارتفعت جرعات لقاح كورونا الممنوحة للمواطنين إلى 51.32 مليون جرعة .

المنحنى الوبائى لفيروس كورونا بالمملكة يشهد ارتفاعا متسارعا

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية ، أعلن أمس الأحد أنّ المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، يسجل موجة تواكب الموجة العالمية، ويشهد تسارعاً عالياً في غضون أربعة أيام، حيث سجل ارتفاعا بنحو 70% في عدد إصابات فيروس كورونا خلال يوم واحد، كما شهد ارتفاعا بنحو 50% في عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا خلال يوم واحد.

#الصحة تعلن عن تسجيل (1746) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (341) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (542,754) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/pfkiumrnzf — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 3, 2022

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، في مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا، أمس، إنّ موجات كوفيد 19 السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع، مشيرا إلى أنّ أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية ودخول العناية الحرجة، معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات .

السعودية تُعيد تشديد الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا

وكانت حكومة المملكة العربية السعودية، أعلنت الخميس الماضي، عن إعادة تشديد بعض الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة، ومنها ارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات في المملكة، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم الخميس الماضي 30 ديسمبر.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان سابق لها أنّ القرار يأتي بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة عنه.