«الخطيب»: مصر تؤسس لاقتصاد قوي.. وجني ثمار الإصلاح لم يبدأ بعد (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه حلم يتمثل في تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار بالعام، وهو ما تسير الدولة باتجاهه حاليًا، إذ أنَّ الصادرات المصرية ارتفعت بنسبة 27% خلال أزمة فيروس كورونا، واصفًا ذلك بـ«إنجاز حقيقي»، مضيفًا أنَّ المنتج المصري يمتلك سمعة جيدة ويحظى بثقة الدول الأجنبية، مشيرًا إلى أنَّ مصر مميزة بالمنتجات الزراعية والأقطان والملابس.

ترسيم الحدود شركات فكرة ذات رؤية مستقبلية

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنَّ مصر تؤسس لاقتصاد قوي، لكن مرحلة جني الثمار الحقيقي من الإصلاح الاقتصادي لم تبدأ بعد، متوقعًا حدوث قفزة لمصر في غضون 5 سنوات نحو مكان أفضل، مؤكّدًا أنَّ مصر هي الدولة الوحيدة التي تحظى بالاستقرار في الإقليم.

وحول منتدى شباب العالم، أوضح «الخطيب»، أنَّ تكاليفه يتحملها رعاة رسميين، وهي خارج موازنة الدولة، مشيرًا إلى أنَّ المنتدى خرج من رحمه مشروع حياة كريمة، الذي يستهدف النهوض بالقرى المصرية وخدمة الأكثر احتياجا، وتوطين الصناعة، وتوفير م نهضة القرية، وقضاء حوائج الناس ومصالحهم وتوطين الصناعة وتوفير عمالة ومنتجات محلية».

وأشار «الخطيب»، إلى أنَّ ترسيم الحدود المصرية فكرة ذات رؤية مستقبلية، إذ نجحت في جذب شركات عملاقة اكتشفت آبارًا من الثروة المعدنية، مبينًا أنَّ مصر تؤمن بأهمية التواصل والتعاون مع دول الجوار والقارة الإفريقية عبر خطة محكمة للاستغلال الأمثل للعلاقات التاريخية، لافتًا إلى أنَّ ما حدث في إفريقيا خلال السنوات الماضية لم يحدث من قبل حتى في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

مصر بنت 48 مدينة في 7 سنوات.. والحياة تبدأ بإنشاء طريق

وبشأن العلاقات الخارجية لمصر، نوه الخطيب، إلى أنَّ مساعدات مصر لجنوب السودان لم تنقطع، وهذا خير مثال على قوة ومتانة العلاقات المصرية الخارجية، إذ أنَّ مصر أرسلت موادًا طبية ومساعدات للصين في ذروة جائحة كورونا، وهو ما سخر البعض منه وقتها، لكن مع ظهور أول إنتاج للقاح كورونا، كانت القاهرة من أوائل الدول التي تسلمت شحنات التطعيم، وهو الدرس المصري الذي لقنته مصر للجميع.

ولفت إلى تحقيق نقلة نوعية بقطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدليل انخفاض معدل الحوادث، شارحًا أنَّ الحوادث لم تنته بالكامل، لكن هناك حوادث مرورية بسبب الطرق وأخرى نتجية السلوك البشري، مؤكّدًا انعدام الحوادث الناتجة عن الطرق غير الممهدة، بل إنَّ نحو 99% من الحوادث أداء السائق.

وردّ الخطيب على كل من يسخر من إنشاء طرق كثيرة في مصر، مشددًا أن الحياة الحياة تبدأ بإنشاء الطريق، لافتًا إلى أنَّ مصر عاشت عقودًا طويلة على شريط ضيق بالوادي والدلتا، وهذا الضيق يصنع إنسانًا مهزومًا من الداخل ويعاني من أزمات نفسية، مبينًا أنَّ مصر شهدت بناء 48 مدينة خلال 7 سنوات وبدأت جميعها بإنشاء طريق، ومن ثم انتقلت التنمية إلى كل ربوع الدولة».