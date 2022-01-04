بتكلفة 250 مليون جنيه..«كيما» و«إير سابلاي» يوقعان اتفاقية إمداد للغاز

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يناير الجاري، فاعليات الإعلان عن توقيع إتفاقية إمداد غاز بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، ومجموعة «إير سابلاي»، وستقوم الأخيرة بشراء وبناء وإدارة وتشغيل مصانع لإنتاج الغازات الصناعية والطبية داخل شركة كيما بإجمالي إستثمارات تقدر بـ 250 مليون جنيه، بهدف إمداد الشركة باحتياجاتها من الغازات الصناعية، حيث يعد الإتفاق هو الأول من نوعه بين القطاع الخاص وشركة كيما أسوان.

تزويد كيما أسوان بغازات صناعية لانتاج نترات الامونيا

وقال أحمد رفعت رئيس مجموعة «إير سابلاي»، في بيان حصلت «الوطن»، على نسخة منه، إنّ الاستثمارات المتوقعة بالمشروع تقدر بـ 250 مليون جنيهًا، وتستهدف تزويد كيما أسوان بغازات صناعية لإنتاج نترات الامونيا، حيث يعد هذا الاستثمار هو الأول من نوعه بالقطاع الخاص داخل شركة كيما، مشيراً إلى أنّ المشروع يخدم منطقة صعيد مصر، عبر إمداد المستشفيات والمصانع باحتياجاتها من الغازات الصناعية والطبية ويعد المشروع إضافة لإنتاج الدولة ومخزونها الاستراتيجي من غاز الأكسجين المستخدم في علاج جائحة كورونا.

توقيع الاتفاقيات بحضور الدكتور مصطفي مدبولي

وأضاف «رفعت»، أنّ توقيع الاتفاقيات سيتم بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتورة نفيين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزيرة الصحة، وعماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للكماويات.

ويعد الاستثمار في الغازات الصناعية لإنتاج نترات الأمونيا بالتعاون مع «كيما»، هو الأول من نوعه للقطاع الخاص، حيث تشهد مصر في الفترة الأخيرة دعم غير مسبوق للقطاع الخاص في العديد من القطاعات الصناعية وعلى رأسها البتروكمياويات والأسمدة، وإنتاج الغازات الصناعية والطبية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد احتفالية افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة، في أواخر ديسمبر الماضي، بمحافظة أسوان.