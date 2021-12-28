السيسي يلتقط صورا تذكارية مع مسؤولي مصنع «كيما 2» للأسمدة

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورًا تذكارية مع مسؤولي مصنع «كيما 2 للأسمدة» بعد انتهاء جولته التفقدية.

السيسي يشهد لقطات حية من محطتي الإسكندرية والأقصر

وقبل قليل، وخلال احتفالية افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لقطات حيّة من محطة مصر في محافظة الإسكندرية، إلى جانب لقطات حيّة لاصطفاف القطارات الجديدة بمحطة الأقصر.

فيلم وثائقي عن إنجازات وتحديات السكة الحديد

كما شاهد رئيس الجمهورية، فيلمًا وثائقيًا للسكة الحديد بعنوان «السكك الحديد.. الإنجازات والتحديات»، إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وذلك خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، محلج الفيوم، بحضور رتيبة محمود أحمد، المفوض العام مصر للتجارة وحليج الأقطان، والمهندس السعيد سعد إبراهيم، مستشار الشركة القابضة لحليج الأقطان.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.