محافظ أسوان يشيد بالدور المجتمعي لشركة كيما بعد تبرعها لمتضرري السيول

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور المجتمعي لشركة كيما، وحرص وزارة قطاع الأعمال بقيادة الدكتور هشام توفيق، على مشاركتها الإيجابية في تخفيف الأضرار والتلفيات لمنازل العاملين بالشركة، والتي تضررت جراء تعرضها للسيول، يأتي ذلك في إطار تلاحم وتضافر الجهود، لاحتواء تداعيات السيول التي تعرضت لها محافظة أسوان.

مليون جنيه لصالح إعادة إنشاء المنازل المتضررة

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالمهندس محمد حسنين العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة، والذي أكد أنه بناءًا على توجيهات وزير قطاع الأعمال، تبرعت شركة كيما بمبلغ مليون جنيه مساهمة منها في معالجة الأثار التي خلفتها السيول، وخاصة في أعمال إعادة الإعمار بإنشاء منازل جديدة للأسر المتضررة من الإنهيار الكلي، أو أعمال الترميمات للانهيار الجزئي.

تخصيص 8 وحدات سكنية وتعويضات مالية

وأشار إلى أنه من منطلق المسئولية الاجتماعية للشركة، فقد قامت بتوفير عدد 8 وحدات سكنية للعاملين غير المقيمين بالمدينة السكنية للمصنع، والذين تضررت منازلهم بشكل كلي، بجانب صرف تعويضات مالية تصل إلى 15 ألف جنيه، للعاملين المتضررين من تعرض منازلهم لانهيار جزئي، وحدوث تلفيات للأثاثات أو الفرش أو الأجهزة الكهربائية.

ومن جانبه، قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال لقائه مع وفد حزب مستقبل وطن، والذي وصل لأسوان على رأس قافلة تضم 40 حافلة من المساعدات والتجهيزات المنزلية: «ليس هناك أمامنا رفاهية من الوقت، إذ أننا نعمل بكل قوة لسرعة تخفيف المعاناة عن الأسر المتضررة من السيول التي تعرضت لها المحافظة منذ أسبوع»، موضحًا أنه جرى استبعاد بعض الجمعيات من المشهد، لأنه لا مجال أمام أي جمعية أو مؤسسة مجتمع مدني تحاول استغلال هذه الأزمة لتحقيق أغراض خاصة أو تسعى وراء الشو الإعلامي وجمع التبرعات.

وضم الوفد رئيسى لجان حقوق الإنسان، والطاقة بمجلس النواب طارق رضوان، و حسام عوض الله، بجانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

إيواء الأسر المتضررة

وأكد المحافظ أنه لمواجهة تداعيات السيول جرى إعطاء الأولوية لسرعة إيواء الأسر المتضررة من خلال تجهيز الوحدات السكنية بحي السلام في وقت قياسي، بالإضافة إلى توزيع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني على 14 قرية، ومنطقة متضررة بعد عرض تدخلهم سواء بالمساعدات العينية، أو بإعادة إنشاء المنازل التي شهدت انهيار كلي، باستثناء المنازل الواقعة في مخرات السيول، أو التي صدر لها قرارات إزالة بسبب تعدي أصحابها على أراضي الدولة.

مساعدات تحيا مصر وحياة كريمة

وأضاف أن المحافظة لا تتعامل مباشرة مع قوافل المساعدات التي وصلت من صندوق تحيا مصر ومؤسسة حياة كريمة، أو الأحزاب السياسة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن التعامل يجرى من خلال الجمعيات الأهلية، وبإشراف من مديرية التضامن الاجتماعي، وبمتابعة من اللجنة الإشرافية على جهود احتواء تداعيات السيول.