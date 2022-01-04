المجلس التصديري للصناعات الغذائية ينظم بعثة تجارية إلى دولة كينيا

يُنظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية إلى كينيا للشركات أعضاء المجلس بالتعاون والتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري ومكتب التمثيل التجاري في نيروبي وغرفة تجارة وصناعة كينيا وشركة كونسبت، خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير 2022.

ويشمل برنامج البعثة زيارة سلاسل التجزئة والسوبر ماركت وأسواق الجملة لتعريف الشركات بالمنتجات المنافسة والأسعار وأذواق المستهلكين وأهم الموزعين، بجانب معرض لمدة يوم كامل بأحد أكبر فنادق العاصمة نيروبي، على أنّ يتم افتتاح أعمال البعثة رسمياً من قبل السفير المصري في كينيا وممثلين عن الحكومة الكينية ومسئولي غرفة تجارة وصناعة كينيا التي تعد أكبر تجمع لرجال الاعمال والمستوردين بالسوق الكيني.

توفير الدعم اللوجيستي والفني للشركات المشاركة

ويحرص المجلس التصديري خلال البعثة على توفير الدعم اللوجيستي والفني للشركات من خلال شركاء البنوك المصرية بالسوق الكيني لسهولة التحويلات وضمان حصيلة الصادرات بجانب شركاء الشحن من الخطوط الملاحية العالمية وشركات الفحص ومراقبة الجودة لتوفير بيئة أعمال متكاملة للشركات المصرية المشاركة.

زيادة حركة التبادل التجاري مع كينيا

ويسعى المجلس التصديري إلى زيادة حركة التبادل التجاري مع كينيا من خلال تكوين قاعدة بيانات وتسجيل الشركات الكينية الراغبة في تصدير مدخلات الإنتاج والمواد الخام الغذائية إلى مصر مثل الشاي والفواكة الاستوائية والسمسم وغيرها من المنتجات التي تعتمد مصر على استيرادها بالكامل حيث تعد مصر ثان أكبر مستورد للشاي الكيني الذي يعد أحد أهم ركائز الصادرات الكينية.

وتعد كينيا أكبر الأسواق الإفريقية غير العربية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 بقيمة بلغت 79 مليون دولار وتمثل 21% من إجمالي الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية البالغ 377 مليون دولار خلال نفس الفترة، كما تحتل كينيا المركز السابع عشر في قائمة أهم دول العالم المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال نفس الفترة، وحققت الصادرات الغذائية إلى كينيا نسبة نمو 9.2% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 مقارنة بصادرات عام 2020.

أهم الموانئ البحرية شرق أفريقيا

ويبلغ عدد سكان كينيا 54 مليون نسمة بمساحة 581 ألف كيلو متر، وتمتلك واحدة من أهم الموانئ البحرية في منطقة شرق أفريقيا وهى ميناء مومباسا ويخدم الميناء عدد من الدول الحبيسة مثل أوغندا، جنوب السودان، وإثيوبيا بالإضافة إلى المناطق الحدودية من تنزانيا والصومال.

ميزات وبرامج مساندة إضافية بنسبة 50%

وأطلفت الحكومة المصرية برنامج المساندة التصديرية مطلع شهر سبتمبر 2021 والذي يمنح ميزات وبرامج مساندة إضافية بنسبة 50% من المساندة الأساسية لبرنامج الفاتورة عند التصدير إلى الدول الأفريقية ومن بينها كينيا، بالإضافة إلى برنامج مساندة الشحن الذي يصل إلى 80% من تكاليف الشحن عند التصدير إلى الدول الافريقية ومن بينها كينيا.

ويوفر المجلس الخدمات اللوجيستية المتعلقة بالبعثة في كافة مراحلها للشركات المشاركة لضمان توفير كافة الظروف الداعمة للعملية التصديرية.