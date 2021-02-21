المجلس التصديري: 3.5 مليار دولار صادرات مصر من الغذاء في 2020

بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية في عام 2020 حوالي 3.5 مليار دولار وهي نفس قيمة صادرات عام 2019.

وتمثل صادرات الصناعات الغذائية، نسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال عام 2020.

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، برئاسة هاني برزي، إن صادرات شهر ديسمبر 2020 بلغت 272 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 8%، وبلغت صادرات شهر نوفمبر 2020 قيمة 255 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 5% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019.

كما بلغت صادرات شهر أكتوبر 2020 حوالي 270 مليون دولار بنسبة تراجع 12% عن صادرات أكتوبر 2019، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2020 حوالي 309 ملايين دولار بنسبة نمو 2% مقارنة بصادرات سبتمبر 2020، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الآن في 2020 بقيمة بلغت 345 مليون دولار بنسبة نمو 42% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية، قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1865 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية في 2020 محققة نسبة تراجع بلغت 3%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 490 مليون دولار محقق نسبة نمو 7% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 386 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 181 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، باقي المجموعات الدولية بقيمة 535 مليون دولار والتي تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 17%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2020، فقد تربعت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 308 مليون دولار، يليها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 181 مليون دولار، الأردن بقيمة 189 مليون دولار، اليمن بقيمة 169 مليون دولار، ليبيا بقيمة 163 مليون دولار، الجزائر بقيمة 153 مليون دولار، الامارات بقيمة 134 مليون دولار، العراق 125 مليون دولار، فلسطين بقيمة 101 مليون دولار، وفى المركز العاشر المغرب بقيمة 93 مليون دولار.

كما احتلت الجزائر قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات في عام2020 مقارنة بعام 2019 بقيمة صادرات 153 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 38 مليون دولار، يليها باكستان بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 32 مليون دولار، السودان بقيمة صادرات 69 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 30 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 125 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 28 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 46 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 24 مليون دولار، سوريا بقيمة صادرات 81 مليون دولار وقيمة زيادة 24 مليون دولار، الهند بقيمة صادرات 28 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، الصين بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 73 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 14 مليون دولار، وفى المركز العاشر ألمانيا بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 10 مليون دولار بالمقارنة بصادرات عام 2019.

ويعد حفاظ قطاع الصناعات الغذائية على قيمة الصادرات في 2020 دون انخفاض في ظل الظروف العالمية الصعبة جراء تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19»، والانخفاض الحاد في التجارة العالمية لديل قوي على قدرة قطاع الصناعات الغذائية المصري في تحقيق المزيد من النجاحات بمختلف الظروف، ويعد النمو الذي حققه القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي والبالغ 7% في 2020 مقارنة بعام 2019، دليل على تطور القطاع والتزامه بالمعايير الدولية العالية.