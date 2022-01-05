تعليمات مشددة من نقابة العلاج الطبيعي للمراكز: احترام سرية المرضى

شدد الدكتور أسامة حفني، عضو النقابة العامة للعلاج الطبيعي، على مراكز العلاج الطبيعي بضرورة توفير أماكن الانتظار الخاصة بالمرضى لأنها من أكثر النقاط أهمية في حياة تجربة المريض، موضحاً أن العواطف مثل القلق والحوف والارتباك والإحباط والإزعاج تكون عالية عندما يكون المريض في انتظار خدمة الرعاية الصحية لفترة طويلة، ويصبح الأمر أكثر إحباطاً عندما يحدث ذلك في وجود مقاعد غير مريحة أو نقص في الاحتياجات الإنسانية الأساسية أو ازدحام المكان، لهذا يجب على مركز العلاج الطبيعي أن يتجنب وضع المرضى تحت أي ضغط إضافي وذلك عن طريق توفير أماكن انتظار مريحة وآمنة ونظيفهة وجيدة التهوية ومجهزة بدورات مياه ومياه صالحة للشرب وكافية للأعداد المتوقعة من المرضى المنتظرين.

ضرورة حماية كرامة المريض وخصوصيته وسريته أثناء جميع مراحل الرعاية

وأضاف «حفني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حماية كرامة المريض وخصوصيته وسريته أثناء جميع مراحل الرعاية الصحية مثل التقييم والعلاج أمر مهم، ومن أهم احتياجات الإنسان الرغبة في الاحترام والكرامة، والمريض له الحق في الحصول على رعاية محترمة وجديرة بالاعتبار في جميع الأوقات وفي جميع الظروف وتعتبر خصوصية المريض أمراً مهماً، خاصة أثناء التقييم والعناية والنقل فقد يرغب المرضى في الخصوصية من العاملين الآخرين أو من المرضى الآخرين أو حتى من أفراد الأسرة والمرافقين.

يجب وضع وتنفيذ سياسة محددة لإنشاء نظام موحد للتعامل مع الشكاوي

وأكد عضو النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أنه يجب أن تتعامل مراكز العلاج الطبيعي مع معلومات المريض على أنها سرية ويجب أن يتم وضع وتنفيذ عمليات لحماية هذه المعلومات من التسرب والضياع أو سوء الاستخدام، لافتاً إلى أهمية إجراء استطلاعات آراء المرضى والتي تساعد المركز على تحديد طرق تحسين الأداء وفي النهاية يترجم ذلك إلى خدمات أفضل ومرضى راضين ويمكن لمركز العلاج الطبيعي أن يطلب ردود الفعل من المرضى من خلال مجموعة من المعايير وهي الاستطلاعات سواء الهاتفية والمكتوبة والمقابلات الشخصية أو الاستبيانات المكتوبة والتي تميل إلى أن تكون الأكثر فاعلية من حيث التكلفة والموثوقية.

وأكد الدكتور أسامة حفني، على مراكز العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ سياسة وإجراءات محددة لإنشاء نظام موحد للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات المختلفة من المرضى أو أسرهم لتسهيل متابعة الممارسات ومراقبتها والتعلم منها ويجب أن تتناول السياسية آليات إبلاغ المرضى وأسرهم بقنوات الاتصال للتعبير عن الشكاوي والاقتراحات وعمليات تتبع شكاوي واقتراحات المريض والأسرة ومسئولية الرد على هذه الشكاوى.