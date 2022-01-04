نشر 3 قرارات لرئيس الوزراء بالجريدة الرسمية.. أبرزها شروط شغل الوظائف

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1 لسنة 2022، بإصدار الائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها .

كما نص القرار رقم 2 لسنة 2022 بتنظيم الأمانة الفنية للمجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا).

ونص القرار رقم 3 لسنة 2022، بشأن تشكيل اللجنة الإستشارية للمجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) ونظام العمل بها.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها من هنــــــا.