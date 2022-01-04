تكريم 100 طفل بسوهاج لمداومتهم على صلاة الفجر: فيها بركة وتعودنا عليها

فرض الله الصلاة، فكانت أعظم ما تجلت به رحمته بعباده وتكريمه لهم وفضله عليهم، وجعل الجزاء المترتب عليها الفوز بالقرب منه ومحبته، وأمر الآباء بحثّ الأطفال علي الصلاة من عمر 7 سنوات حتي يتدربوا عليها وتكون جزءا ثابتا في حياتهم، وهذا ما أيقنه 100 طفل من أبناء مركز طما في محافظة سوهاج، لمداومتهم علي صلاة الفجر داخل المسجد في وقتها، وتتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما، لذلك قامت جمعية عثمان بن عفان بتكريمهم وتشجيعهم على الاستمرار.

يروي الأطفال المكرمين لـ«الوطن»، كواليس مداومتهم علي صلاة الفجر داخل المسجد، من بينهم أحمد منصور البالغ من العمر 11 عاما، الذي أمد مداومته على الصلاة منذ عمر 9 سنوات ونصف، لم يترك فرضًا حتي الآن، موضحًا أنه يشعر باطمئنان شديد داخل المسجد، وتراوده في كثير من الأحيان أمنية العيش داخل المسجد مدى الحياة، وهو ما جاء نتيجة حرص والديه على الصلاة وقراءة القرآن.

محمد خالد: صلاة الفجر أقرب الأوقات بيني وبين ربنا

وأضاف محمد خالد البالغ من العمر 11 عاما، أنه بدأ الصلاة قبل 4 أشهر بشكل مستمر، وحرص علي صلاة الفجر في وقتها داخل المسجد، حتى يستطيع الدعاء لربه قائلا: «بحس في صلاة الفجر إنها أقرب الأوقات اللي بقدر أدعي فيها ودعائي مستجاب»، وأشار إلى أنه شعر بالفخر عقب تكريمه ضمن المحافظين على صلاة الفجر.

وعلقت والدة الطفل «زياد محمد»، البالغ من العمر 9 سنوات، أنه هو من يوقظهم للصلاة، ويحرص علي النزول مع والده وأحيانا وحيدا أو مع أبناء عمومته للذهاب إلى المسجد قبل الأذان، ويذهب إلي الكُتًاب من أجل حفظ القرآن الكريم، وأضافت أنها سعيدة وفخورة برؤيته هكذا، متمنية أن يلتزم الكبار قبل الأطفال بصلاتهم ودينهم.