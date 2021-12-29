ضبط شخص بـ83 قطعة أثرية في محطة قطارات سوهاج.. تماثيل وعملات وورق ذهبي
كتب:
الوطن
12:23 م | الأربعاء 29 ديسمبر 2021
جانب من المضبوطات
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازه القطع الآثرية .. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) حال تواجده بمحطة سكة حديد سوهاج ، وبحوزته ("4 تماثيل بأحجام مختلفة – 40 عملة معدنية مختلفة الأحجام عليها رسومات فرعونية ذهبية اللون – 3 جعران مختلف الحجم ذهبى اللون – 35 ورقة كرتونية ذهبية اللون – قلادة عليها رسومات فرعونية" يشتبه فى أثريتهم – مبلغ مالى) .
بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح بها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.