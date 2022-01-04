علاء عابد: مشروعات النقل ستغير وجه الحياة في مصر

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن المشروعات الجديدة للنقل الحديث تجري وفق أحدث التكنولوجيات في العالم، وتغير وجه الحياة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد «عابد»، في تصريحات صحفية، أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء منظومة القطار الكهربائى السريع سيغير وجه الحياة الاقتصادية في كل المجالات الصناعية والسياحية والاستثمار وكذلك حياة المواطنين بمصر، خاصة أن منظومة القطار الكهربائى السريع توفر أكثر من نصف الوقت مقارنة بالقطارات العادية، بالإضافة إلى تفعيل منظومة القطارات الجديدة والتي تختصر كثيرا من الوقت لنقل البضائع والمواطنين مشيرًا إلى أن العام الجديد شهد انطلاق منظومة القطارات الجديدة بعد تطويرالسكة الحديد وهو من أضخم المشروعات القومية الكبرى.

وأشاد رئيس لجنة النقل بمشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مطروح»، بطول 660 كم، ويشمل 22 محطة حيث تبلغ السرعة التصميمية للقطار 250 كم/ ساعة ويسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، ويبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب وحلوان.

كباري النقل البري تمثل شرايين جديدة للتنمية

وأضاف أنّ منظومة القطار الكهربائي السريع ستغطي كل أنحاء مصر إلى جانب المحاور والكباري بالنقل البري التي تمثل شرايين جديدة للتنمية وتخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة على تقليل الوقت والجهد وتخفيض زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

وتعقد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، اجتماعا لبحث تفعيل دور اللجنة في دعم مجهودات رئيس الجمهورية في تطوير الصعيد، وقال «عابد»، إن اللجنة تعقد اجتماعا داخليا لمناقشة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن «أسبوع الصعيد»، بمثابة زيارة تاريخيه للرئيس عبدالفتاح السيسي لصعيد مصر وافتتح خلالها عدد كبير من المشروعات القومية واستقبله الأهالي استقبال تاريخي.