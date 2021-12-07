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محمود مسلم

قرار حكومي بضم أراض بمشروع القطار الكهربائي السريع للمنفعة العامة

كتب:

الوطن
08:30 م | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3300 لسنة 2021، بضمّ بعض مسطحات الأراضي والعقارات في نطاق محافظات (الجيزة - البحيرة - الإسكندري ) اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) في المسافة من السخنة حتي برج العرب بطول 315 كم لأعمال المنفعة العامة.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وللاطلاع عليه اضغط هنـــا.

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