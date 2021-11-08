مسار القطار الكهربائي السريع في مصر.. يضم 22 محطة على الطراز الأوروبي

تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح)، على عدّة مراحل، وسيكون شبكة كاملة من الخطوط بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليار دولار، كما أكدت أنّ جائحة فيروس كورونا لم تؤثر على تنفيذ أعمال المشروع، وجميع مناطق المشروع يتم تعقيمها للوقاية من كورونا.

وزير النقل: تنفيذ القطار الكهربائي السريع على 4 خطوط

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع ينفذ على 4 خطوط تكون شبكة كاملة، لربط كل أنحاء الجمهورية وحتى مدن الصعيد، مشيرا إلى أنّ كل موانئ مصر ومناطقها الصناعية ومناطق التنمية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة سترتبط بشبكة القطارات السريعة، حيث تسير الدولة بخطوات ثابتة لإدخال وسائل نقل حديثة وآمنة ومنضبطة، لتقديم خدمات أوروبية لجمهور الركاب المسافرين.

تنفيذ القطار الكهربائي السريع على الطراز الأوروبي

وأكد الوزير لـ«الوطن»، أنّ القطار الكهربائي السريع ينفذ على الطراز الأوروبي، ويقدم خدمات أوروبية لمرتاديه من الركاب، منوها بأنّ الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، إضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا الفرنسي.

القطار يشمل 22 محطة

وأشار وزير النقل، إلى أنّ السرعة التصميمية لمشروع القطار الكهربائي السريع في مصر، تبلغ 250 كم/ ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات 230 كم/ ساعة، وسرعة تشغيل القطارات الكهربائية الإقليمية 160كم/ ساعة، وسرعة تشغيل جرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ ساعة، منوها بأنّ المشروع يشمل 22 محطة منها 8 للقطار السريع، و14 إقليمية بطول نحو 660 كم.

تثبيت أماكن محطات القطار الكهربائي السريع

وأوضح كامل الوزير، أنّه جرى تثبيت أماكن محطات القطار الكهربائي السريع، واستصدار قرار النفع العام من بداية مسار المشروع بالعين السخنة وحتى مدينة برج العرب، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بصرف التعويضات للملاك الظاهرين، منوها بأنّ المشروع بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها، والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

وأشار إلى أنّ مشروع القطار السريع يقلل الازدحام المروري، ويحقق مستويات أمان أعلى للركاب، وتأثير أفضل على البيئة، ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على إحتواء الزحف العمراني.

المشروع الجديد ينقل ركاب وبضائع

وأكد الوزير، أنّ مشروع القطار الكهربائي السريع سينقل الركاب والبضائع، ويربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة، ويسهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

وأردف وزير النقل، أنّ منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، تسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا، سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنّ المشروع يسهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة تخدم جميع المناطق الصناعية أو الزراعية المار بها، كما يساهم في نقل المنتجات منها أو نقل الخامات إليها بصورة سريعة وآمنة.