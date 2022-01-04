«النواب»: استئناف مناقشة قانون التخطيط العام للدولة غداً

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة التلي عُقدت اليوم، على أن يعاود استئناف جلساته غدا. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي للأعضاء فى نهاية الجلسة البرلمانية اليوم: أزف لكم بشرى وهو أننا سنكتفى بهذا القدر ونعاود استئناف المناقشات حول مشروع قانون التخطيط العام للدولة غداً.

مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية

وكان مجلس النواب قد انتهى من أخذ الموافقة المبدئية على مشروع قانون التخطيط العام للدولة . وتمت الموافقة على 4 مواد من مشروع قانون التخطيط العام للدولة إضافة إلى مواد الإصدار.

وقال تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

مجلس أعلى للتخطيط

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.