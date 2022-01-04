نائبة برلمانية تحذر من «بائعي الصيدليات وأودية الأونلاين»

بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم في مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات الدواء في مصر، وقال رئيس لجنة الصحة إننا سنرصد خلال الاجتماع حصاد عمل هيئة الدواء المصرية.

برامج التخسيس

وعرضت الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة، عددا من المشكلات التي وردت لها عن قيام بعض الصيدليات ببيع أدوية مجهولة الهوية، فضلا عن وصف طرق للعلاج.

وتابعت قائلة: «الموضة الجديدة إن هؤلاء الصيادلة غير المتخصصين قاموا بإعداد برامج للتخسيس والتغذية وهو ما أدى إلى مضاعفات كبيرة، وبعض الصيادلة يقوموا بقياس الضغط والسكر وصرف الأدوية دون مراعاة الحالة الصحية للمريض».

ضرورة التفتيش الدائم على الصيدليات

كما أشارت الدكتورة إيناس عبد الحليم، إلى أن بعض العاملين في الصيدليات ليسوا صيادلة، وإنما بعضهم يحمل دبلوم تجارة ويقوم بصرف الدواء تحت زعم خبرته التي اكتسبها من الصيدلي صاحب الصيدلية.

وطالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، خلال عرضها لطلب الإحاطة، بضرورة التفتيش الدائم على الصيدليات، وكذلك مراجعة الأدوية، لاسيما أن بعض الأدوية تحتاج إلى وضعها في الثلاجات، وللأسف يتم التعامل معها بشكل خاطئ، مشددة على ضرورة التصدي لحالات بيع الأدوية عبر شبكات الإنترنت لخطورتها.