«صحة النواب» تحذر من برودة الشتاء: بيئة خصبة لنشاط الفيروسات التنفسية

حذر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين من برودة الشتاء والتهاون في عدم ارتداء ملابس ثقيلة والخروج من المنزل دون أخذ أي احتياطات تتعلق بمجابهة الأمراض الشتوية، موضحا أن الشتاء وبرودة الجو بمثابة بيئة خصبة لنشاط الفيروسات التنفسية، مناشدا المواطنين بعدم التهاون في التعامل مع تغيرات الجو في الشتاء.

عضو العليا للفيروسات: يجب الإسراع بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على أي مواطن يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا، التوجه للطبيب المختص لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

وشدد على أنه يجب الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وكذلك الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وعدم تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص منعا لحدوث أي مضاعفات تؤثر على صحة المواطن سلبا.

حاتم: تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وارتداء الكمامة خارج المنزل

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تشهد حاليا نهاية الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تعلن المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة أو الجامعات عن رصد أي متحورات خطيرة داخل مصر من المصابين بالفيروس من المصريين، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية على أتم الاستعداد لمواجهة أي أزمات تتعلق بفيروس كورونا.