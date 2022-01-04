آخر مشروعات «حياة كريمة» داخل قرية بهيج في الإسكندرية.. «صور»

كشفت مؤسسة «حياة كريمة»، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن آخر مشروعاتها وأعمالها، التي يجرِ تنفيذها داخل قرية بهيج، التابعة لمركز برج العرب في محافظة الإسكندرية، في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

بالتفاصيل.. مشروعات «حياة كريمة» داخل قرية بهيج في الإسكندرية

ووفقا لما أوضحته مؤسسة حياة كريمة، فإن المشروعات التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية داخل قرية بهيج بمحافظة الإسكندرية كالتالي:

1- استكمال الأعمال في مدرسة برج العرب الابتدائية.

2- أعمال مد وتدعيم شبكة انحدار محطة 2 صرف برج قديم.

3- إنشاء جديد يتعلق بمدرسة برج العرب الزراعية.

4- إنشاء محطة معالجة البرج القديم.

5- مجمع خدمات برج قديم.

6- وحدة إسعاف بهيج.

7- أعمال الاساسات لما يتعلق بمدرسة الجويرة الغربانيات.

8- إنشاء جديد لمجمع خدمات الغربانيات.

9- بداية الحفر للوحدة الصحية في الغربانيات.

10- وحدة صحية حليص برج قديم.

11- قرب إنهاء مبنى محطة مياه البرج القديم.

رفع كفاءة وحدة صحة أبو صير

ومن الجدير بالذكر، كانت مؤسسة «حياة كريمة»، أعلنت منذ أيام، قيام اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية مع الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، بتفقد آخر أعمال مبادرة «حياة كريمة» داخل قرية أبو صير بمحافظة الإسكندرية، إذ تفقد المحافظ، أعمال رفع كفاءة وتوسعة مدرسة المأمون، مع رفع كفاءة وحدة صحة أبو صير خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع للخدمات الحكومية بهدف توفير كل الخدمات التي يحتاجها أهالي قرية أبو صير.

وأضافت مؤسسة «حياة كريمة»، أن محافظ الإسكندرية تفقد أيضا رافع مياه الشرب في الكيلو 38.5، الذي يجرِ بنائه من أجل خدمة عدد 10 آلاف مواطن، وأكدت أنه خلال الزيارة رافق محافظ الإسكندرية، كل من رئيس مركز برج العرب، مع المنسق العام لمؤسسة «حياة كريمة» في الإسكندرية.