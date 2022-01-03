محافظة أسيوط: 750 مترا بنزلة رميح لإقامة محطة رفع صرف ضمن «حياة كريمة»

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرار استيلاء مؤقت جديد لقطعة أرض بمساحة 750 مترا لإقامة محطة رفع صرف صحي بقرية نزلة رميح التابعة لمركز منفلوط، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة شاملة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ودعم المشروعات التنموية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأصدر محافظ أسيوط قرار الاستيلاء المؤقت الجديد وذلك لمرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور القرار رقم 349 لسنة 2015، وذلك على مساحة 750 مترا بحوض داير الناحية نمرة 20 ضمن القطعة رقم 1 بحوضه زمام ناحية نزلة رميح لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لحين انتهاء إجراءات نزع الملكية طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

محافظ أسيوط: لدينا خطة لتوصيل الصرف الصحي في جميع القرى

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان، أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يسعى جاهدًا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة المراكز والقرى وهو ما يظهر جلياً في تخصيص قطع أراضي غير المستغلة لصالح النفع العام لتعظيم الاستفادة منها بأقصى صورة ممكنة وإدراجها في خطط التنمية وإقامة مشروعات ومرافق خدمية عليها تخدم المواطنين وتحقق النفع المجتمعي عليها.