إنجاز 90% من أعمال مبادرة «حياة كريمة» في قرى الغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتقدم نسب إنجاز أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية نهطاي، والتي وصلت إلى 90% في عدد من المشروعات، موجّها بسرعة انتهاء الأعمال طبقا للجدول الزمني، وذلك خلال جولة المحافظ صباح اليوم، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، بحضور نجوى العشيري، السكرتير المساعد، وإبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى.

مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي بـ10 ملايين جنيه

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي، والذي يتم إنشائه بتكلفة 10 ملايين جنيه، ووصلت نسب إنجازه إلى 94%، حيث انتهت أعمال الحماية المدنية، فضلا عن استكمال تركيب السورنجا للواجهة الخلفية، تركيب رخام الأرضيات، أعمال الدهان الواجهة واستكمال أعمال الجيبسون بورد وسيراميك الأرضيات.

إنشاء مجمع الخدمات الزراعية البيطرية بتكلفة 5.4 مليون جنيه

وتفقد محافظ الغربية، أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية البيطرية الذي تم إنجازه بنسبة 87% بإجمالي تكلفة 5.4 مليون جنيه، حيث يتم استكمال أعمال الدهانات الخارجية للواجهات والدهانات الداخلية للدور الأول واستكمال الحماية المدنية.

تطوير محطة سكة حديد نهطاي بـ2.8 مليون جنيه

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير محطة السكة الحديد بنهطاي التي تم تطويرها ورفع كفائتها بتكلفة 2.8 مليون جنيه، حيث جرى تطوير ورفع كفاءة الرصيف ومده ليصبح بطول 221 مترا، لاستيعاب جميع القطارات، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، المسجد، ومقاعد الجلوس.

واختتم المحافظ جولته في نهطاي، بتفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة والتي يتم إنشائها بتكلفة 27 مليون جنيه، مركز تنمية الأسرة والذي تم البدء في إنشائه بتكلفة 3 ملايين جنيه، تبطين ترعة القائم بتكلفة 3.3 مليون جنيه، ومدرسة طلبة السايح بتكلفة مليون جنيه.

وتابع المحافظ جولته الصباحية، بتفقد أعمال المبادرة بقرية الغريب، حيث تفقد أعمال التوسعة بمحطة معالجة الصرف الصحي بزفتى بقرية الغريب، الوحدة الصحية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، مجمع الخدمات الحكومية، كوبري مسجد وصيف.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال المبادرة بقرية تفهنا العزب، حيث تابع المحافظ تنفيذ الأعمال في مدرسة تفهنا العزب الابتدائية، مركز الشباب، المعهد الأزهري، إدخال الغاز، مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية.

يذكر أنّ المشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، هو مشروع القرن والذي دشّنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 749 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.