ارتفاع عدد ضحايا فيضانات إيران إلى 8 قتلى.. واستمرار جهود الإغاثة

ارتفع عدد قتلى فيضانات إيران إلى 8 أشخاص، حيث أدّت مياه الأمطار الغزيرة إلى وقوع الفيضانات التي شرّدت السكان وأودت بحياة البعض، إذ أنّه من المتوقع أن تستمر الأمطار حتى أواخر الأسبوع، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي اليوم الثلاثاء.

وفاة 8 أشخاص جرّاء الفيضانات

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عن المتحدث باسم هيئة الإغاثة الوطنية، مجتبى خالدي، قوله: «على إثر الفيضانات والأمطار خلال الأيام الماضية في المناطق الجنوبية من البلاد، سجل ارتفاع في عدد الضحايا والوفيات»، وأضاف: «إلى الآن توفي 8 أشخاص ولا يزال اثنان في عداد المفقودين»، مشيراً الى أنَّ السيول أدت أيضا الى إصابة 14 شخصا آخرين بجروح.

وفاة شخصين في فارس

وبحسب وكالة «إرنا»، فقد جرى تسجيل 5 وفيات في فارس بجنوب الجمهورية الإسلامية، وفق ما أعلن عنه المسؤول في هيئة إدارة الطوارئ في المحافظة، رحيم آزادي، وكان مسؤولون محليون أفادوا الإثنين عن وفاة شخصين في المحافظة، وأشار إلى أنّ الفيضانات تسببت بأضرار في المزروعات والبنى التحتية والمنازل في المدن والقرى.

من جهتها، أفاد الهلال الأحمر الإيراني عن توفير إقامة طارئة لأكثر من ثلاثة آلاف شخص، ومساعدة إغاثية لأكثر من 20 ألفاً، وفق ما أفاد مسؤول عمليات الإغاثة والطوارئ في الجمعية مهدي وليبور قناة التلفزيون الرسمي.

الفيضانات تسببت في أضرار للمنازل والطرق

وأوضح أنَّ الفيضانات طالت المنازل، والبنى التحتية كالطرق وأنظمة الاتصالات تعرضت لأضرار، مشيرًا الى أنَّ أكثر من 500 فريق تابع للجمعية تيقوم بتوفير مساعدات للسكان في مناطق جنوب البلاد وشرقها، ونشرت الجمعية الثلاثاء صورًا على موقعها الإلكتروني، تظهر قيام أفرادها بنصب خيم في صالات رياضية، ومساعدة سيارات عالقة في الفيضانات على الطرق، أو في مسارات جبلية غطتها ثلوج كثيفة.