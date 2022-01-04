عاجل.. اجتماع مغلق للجنة تعليم النواب بحضور طارق شوقي

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعا مغلقا الآن، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وذلك لدراسة بيان ورد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بالجلسة العامة يوم الثلاثاء الموافق 28/12/2021، فيما يتعلق بتطوير المناهج وصعوبتها، وقرار إلغاء نظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة.

تكدس الفصول الدراسية

ويعد هذا الاجتماع هو الأول منذ قرار المستشار الدكتور حنفي جبالي بإحالة طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب يوم الثلاثاء الموافق 28/12/2021، فيما يتعلق بسُبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية، وأزمة تطوير المناهج الدراسية وعجز المدرسين بالمدارس وتهالك الأبنية التعليمية ببعض المحافظات.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب غدا الأربعاء، لدراسة بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بالجلسة العامة يوم الثلاثاء الموافق 28/12/2021، فيما يتعلق بسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول، وسياسة الحكومة لحل مشكلة تكدس الفصول الدراسية، والانتهاء من إنشاء بعض مباني مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم استلام الهيئة العامة للأبنية التعليمية للأراضي المخصصة لها.

أزمة نقص عدد المدرسين

كما تتضمن المناقشات استمرار دراسة بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة أزمة نقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعدم تثبيت الذين تم التعاقد معهم، وسياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين والخدمات المعاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تنتهى اللجنة البرلمانية بعد الاستماع لكافة الأطراف إلى إعداد تقرير شامل يتضمن المقترحات التي انتهت إليها اللجنة في حضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.