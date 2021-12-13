وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة عقد امتحانات لا مركزية للصفين الأول والثاني الثانوي

مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، يسأل العديد من أولياء الأمور والطلاب، عن طرق أداء الامتحان إلكترونيا لطلاب الصفين الأول والثاني وجدول ومواعيد الامتحانات، وهل ستكون مركزية أم سيتم تقسيمها إلي مجموعات أو محافظات كما حدث العام الماضي.

التعليم: لم نقرر حتى الآن تقسيم اليوم الامتحاني لفترتين

وتواصلت «الوطن» مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوضيح حقيقة عقد امتحانات لا مركزية للصفين الأول والثاني الثانوي، قائلاً :«إننا لم نقرر حتى الآن تقسيم اليوم الامتحاني إلي فترتين صباحية ومسائية، أم ستكون مركزية».

وأكد وزير التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ما يتم تداوله عن الامتحانات ليس له أساس من الصحة، وكلها اجتهادات من الناس بلا مرجعية من أي نوع، مشيراً إلى أن الوزارة تضع تصورات الجدول وسيتم إعلانه خلال الأيام القادمة.

شوقي: لا امتحانات تجريبية لطلاب أولي وثانية ثانوي

وبالنسبة لعقد امتحانات تجريبية للطلاب قبل امتحانات نصف العام، أكد الوزير، أنه لم يتم عقد أي امتحانات تجريبية لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل نصف العام الدراسي.

واستعداداً لامتحان منتصف العام الدراسي، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة للمديريات التعليمية، للتنبيه علي طلاب أولي وثانية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بمراجعة وتأكيد بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات المركزية، وذلك بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بهم.

كما أكدت الوزارة، علي المديريات بالانتهاء من استلام الطلاب أجهزة التابلت وشريحة البيانات، والتأكد من استقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية، والتأكد من توافر خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة «المرحلة الثانوية».

وطالبت الوزارة من المديريات التعليمية، خلال خطاب رسمي، بإعداد تقرير معتمد بالموقف العام للمدارس الثانوية وخدمة الإنترنت.