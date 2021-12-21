عاجل.. تعليم النواب تناقش أول طلب إحاطة لإلغاء التشعيب في الثانوية العامة

استجابة لطلب الإحاطة العاجل الذي تقدم به النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن ما أعلنه عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمي علوم و علمي رياضة والمعمول بها الآن على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023، وافقت لجنة التعليم بالمجلس على مناقشة طلب الإحاطة الأول حول هذه القضية التي أثارت جدلا خلال الأيام الماضية.

إلغاء نظام التشعيب في الثانوية العامة

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعاً يوم الاثنين القادم الموافق 27/12/2021 لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من وكيل لجنة الخطة والموازنة بشأن إعلان وزير التربية والتعليم عن إلغاء نظام التشعيب (علمى علوم – علمى رياضة) فى الثانوية العامة بداية من دفعة 2022/2023، على أن يكون نظام التشعيب مطبق على دفعة هذا العام 2021/2022 فقط.

لماذا لم يتخذ الوزير القرار قبل بداية العام الدراسي؟

وانتقد سالم القرار في طلب الإحاطة متسائلا عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي ولماذا لم يتخذ الوزير القرار قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوى و حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية، مستفسرًا أيضا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن ذلك القرار لأنه سيترتب عليه تغيير آليات العمل بالتنسيق نظرًا لأن هناك كليات معينة لشعبة علمي علوم وأخرى لعلمي رياضة.

وتابع: بالإضافة إلى أن هذا النظام سيحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التي سيطبق عليها النظام القديم وأول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم في مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر، خاصة وأنه سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض والغاء اخرى في النظام الجديد وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام.