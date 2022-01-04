إجراءات إصدار ترخيص بيئي لـ«المصانع» بعد غلق مصنع ورق بالإسكندرية

خلال زيارة مفاجأة لأحد مصانع الورق اليوم، وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بغلق المصنع، لمخالفته للاشتراطات البيئية، وهو ما يخالف قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، بشأن تلوث الهواء والماء.

«الوطن» ترصد في التقرير التالي، الاشتراطات البيئية لاستخراج ترخيص للمصانع، طبقا للدليل الإرشادي لوزارة البيئة وقانون البيئة:

الاشتراطات البيئية لاستخراج ترخيص للمصانع

وتقسم المصانع طبقا لها لثلاث فئات ذات نشاط ذو أثر بيئي صغير ومتوسط ومصانع ذات أثر بيئي كبير، ومن المخالفات البيئية، عدم وجود تراخيص مزاولة نشاط، وعدم وجود سجل بيئي أو سجل للمواد، وسوء التهوية، داخل بيئة العمل، إضافة إلى عدم وجود مهمات وقاية للعاملين، لدرء مخاطر المهنة، وتسبب المصنع في أضرار للماء أو الهواء، وإحداث ضوضاء بمستويات يعاقب عليها القانون، وامتناعة عن تركيب فلاتر.

إجراءات إصدار التراخيص

- يقدم صاحب المشروع أو من ينيب عنه، طلبا إلى الجھة الإدارية المختصة، للقیام بالمشروع، بعد اطلاعه على القوائم، وتصنيفات المصانع، وإلى أي تصنيف يصنف مصنعه.

- تقوم الإدارة المعنیة، بتسجیل المستندات، والتأكد من صحة اختیار التصنیف، ومن أن المعلومات المقدمة مطابقة للمعلومات المطلوبة، تراجع الجھة الإدارية المعنیة المستندات، وتقدمھا إلى جھاز شئون البیئة لتقییمھا.

- يتولى جھاز شئون البیئة، تقییم المستندات وإبداء ملاحظاته وعرضھا على الجھة الإدارية المعنیة، ويقدم المقترحات الممكنة لإجراءات يتطلب اتخاذھا لضمان حماية البیئة، وذلك خلال 30 يوما من استلام الجھاز للمستندات كاملة، وإذا ما تخلف الجھاز عن ذلك، فسيعتبر ذلك موافقة منه على التقییم.

- يقوم جھاز شئون البیئة، بتسجیل المستندات ورأيه، ومقترحاته، في سجل تقییم الأثار البیئیة لدى الجھاز.

- تخطر الجھة الإدارية المعنیة مقدم المشروع رسمیا، بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول بالنتیجةالنھائیة للتقییم وتكون ھذه النتیجة

- الموافقة على المشروع بما فى ذلك إجراءات محتملة يجب اتخاذھا لضمان حماية البیئة

-طلب رسمي إلى مقدم المشروع، لاستكمال دراسة محددة لتقییم الأثار البیئیة بالنسبة للأثار، ومعالجات معینة للمشروع، طبقا للشروط المرجعیة التي يقوم الجھاز بإعدادھا.

- تخطر الجھة الإدارية المعنیة مقدم المشروع، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالنتیجة النھائیة للتقییم، التي تسفر عن إحدى النتیجتین التالیتين:

- الموافقة بشرط أن يقوم مقدم المشروع بتنفیذ كب المتطلبات البیئیة القانونیة.

- ويمكن عدم الموافقة على المشروع لأسباب أخرى غیر بیئیة، أو إصدار تعلیمات إلى مقدم المشروع، لكى يتبع الإجراءات الخاصة بالقائمة للمشروعات، وذلك تبعا لطبیعة المشروع.

- ترسل الجھة الإدارية المعنیة، صورة من القرار إلى جھاز شئون البیئة، ويتولى الجھاز تسجیلھا فى السجل الخاص بتقییم الأثار البیئیة.

- تتعھد الجھة الإدارية المعنیة، بضمان تنفیذ ھذا القرار، ويحق لمقدم المشروع، التظلم كتابة، وذلك لدى اللجنة الدائمة للتظلمات فى خلال 30 يوما من استلامه للقرار.