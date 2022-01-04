وزيرة البيئة ومحافظ البحيرة يتفقدان المحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار

استقبل اليوم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمدينة كفر الدوار، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في مستهل زيارتها للمحافظة، التي تتفقد خلالها المحطة الوسيطة، بدمنهور، ومحطات معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة النسيجية في كفر الدوار، ومحطة إنتاج الكهرباء.

ورحب المحافظ بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها، مشيرا إلى التعاون والتنسيق المستمر بين «البحيرة والوزارة»، خاصة في منظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير ودعم منظومة النظافة، وفق أحدث التقنيات التي تحقق فيها المحافظة تقدما ملحوظا.

31 مليون جنيه تكلفة إنشاء المحطة الوسيطة

وتفقد محافظ البحيرة ووزيرة البيئة المحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار، التي افتتحت في سبتمبر الماضي، المقامة على مساحة 2690 م2، بتكلفة 31 مليون جنيه، التي تستوعب تراكمات القمامة الناتجة عن المدينة والمركز والقرى التابعة، وتتسع لاستقبال ما يقرب من 500 طن يوميا.

كما تفقدا مكونات المحطة من بوابات دخول وخروج ورصيف التفريغ بمساحة 1172م2.

ويوجد بالمحطة 5 سيارة هوك لفت ولودر ومولد كهرباء، بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات، و5 رؤوس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت، ماركة بيلفنجر، و8 حاويات سعة 24 م3، ولودر ومغسلة ومولد كهرباء، كما أنها مجهزة بميزان بسكول ورصيف استقبال وخزانات حريق، وبها غرف للإدارة والأمن والحريق، ومزودة بمنظومة إطفاء حريق متكاملة.

نظام صرف صحي للسوائل

وزودت المحطة بنظام للصرف الصحي للسوائل، مكون من 3 مطابق، و5 مصايد مطر، متصلة بخران تجميع أرضي، بالإضافة إلى بيارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب، كما يوجد بها منطقة تفتيش الشاحنات، ومكان خدمات للعاملين، ومناطق سير للمشاة، معزولة عن مسارات المعدات والسيارات.

والمحطة بها مصدر مياة دائم لزوم غسيل ونظافة المعدات التي تعمل داخل الموقع ومكان لتخزين الحاويات، بالإضافة إلى ورشة مكان إصلاح لإجراء الصيانة والفحص الدوري للمعدات المستخدمة بالموقع.

محافظ البحيرة: القطاع البيئي يشهد تطورا ملحوظا

وأكد اللواء هشام آمنة، أن القطاع البيئي يشهد تطورا ملحوظا بمجالاته كافة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر، ووضعها على الساحتين الإقليمية والعالمية في المجال البيئي.

وأشار «آمنة» إلى أن المحافظة شهدت تطوير وإنشاء منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائي، ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ بتلك الخدمة، في أسرع وقت ممكن.

ولفت المحافظ إلى أن قطاع النظافة خلال عام 2021 حقق تقدما واضحا بمدن ومراكز البحيرة للارتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات، والحفاظ على البيئة، وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، استمرار جهود «البيئة» بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات، للتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.