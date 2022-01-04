رئيس «النواب» يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

عيد الميلاد المجيد

وجاء في نص البرقية: "في هذه الأيام المباركة التي تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة التي تدق فيها أجراس الكنائس إيذاناً بالاحتفال بهذا اليوم المبارك، ونشر الفرحة بين أبناء الشعب المصري العظيم، يسعدني أن أتقدم إلى قداستكم والإخوة الأقباط باسمي وباسم نواب شعب مصر بخالص التهنئة القلبية والأمنيات الطيبة، داعين المولى عز وجلَّ أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية، وهى ترفُل في ثياب العزة والأمن والأمان".

جبالي: شعب مصر يقدر مواقفكم الوطنية

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "إن شعب مصر يقدر لكم مواقفكم الوطنية التي تُظهر للعالم من حولنا الصورة المبهرة لوحدتنا الوطنية، والتي تؤكد أن ما بين عنصري الأمة مكين ومتين، أكبر من الحصر، وأجلَّ من الوصف".

واختتم رئيس مجلس النواب، برقيته: "هنيئاً لكم ولنا بمصر، ورعى الله وحدتنا، وأدام ألفتنا الله أكبر وعلى الأرض السلام".