كشفت الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة موحدة للمراكز والمعاهد البحثية بحيث تتيح بيانات جميع الجهات البحثية، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل إطلاق منصة موحدة للمراكز والمعاهد البحثية.

تفاصيل إطلاق منصة موحدة للمراكز والمعاهد البحثية

عقد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضر الاجتماع كل من ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، مع محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى وليد الزواوي أمين المجلس، وأيضاً أعضاء المجلس، حيث عُقد الاجتماع داخل مقر وزارة التعليم العالي.

توجيه التعليم العالي بإطلاق منصة موحدة للمراكز والمعاهد البحثية

ووجه عبد الغفار، صباح اليوم بأهمية وضرورة عمل منصة موحدة للمراكز والمعاهد البحثية، وتفاصيلها كالتالي:

1 - عمل منصة موحدة لإمكانات كل من المعاهد والمراكز والهيئات البحثية.

2 - تتيح المنصة الموحدة بيانات جميع الجهات البحثية، سواء المستلزمات أو الموارد والأجهزة والتي تتوفر داخل كل جهة بحثية.

3 - هدف المنصة الموحدة للمراكز والمعاهد البحثية هو تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تملكها مختلف هذه الجهات.

4 - تتيح المنصة الموحدة تبادل الخبرات فيما بين المراكز والمعاهد البحثية.

5 - تساعد المنصة الموحدة لتوحيد رؤية العمل، بالإضافة إلى الترشيد الأمثل من الإنفاق داخل مختلف الجهات البحثية التي تتبع الدولة.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد على متابعة تنفيذ رؤية القيادة السياسية من خلال توجيه البحث العلمي من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة مع ربط البحث العلمي بالصناعة، وأيضاً توجيه الأبحاث العلمية بهدف خدمة المجتمع.