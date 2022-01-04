عبد الباسط حمودة: «مهاجمي مطربي المهرجانات أعداء نجاح وغيرانين»

كشف الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة عن رأيه فى كثير من التغيرات التي طرأت على سوق الموسيقى، خاصة ظاهرة المهرجانات، وتعرضها لكثير من الهجوم والانتقادات، قائلا إنه يرفض الهجوم الذي يتعرض له هؤلاء المؤدون، واصفا مهاجميهم بأنهم «أعداء النجاح».

عبد الباسط حمودة يدافع عن المهرجانات

قال عبد الباسط فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه يرفض تماما الهجوم على مطربي المهرجانات، مؤكدا أنه نوع من أنواع الغناء، لا يحق لأحد أن يهاجمهم أو أن يقف ضدهم.

وأكد حمودة أنه يرى أن هذه غيرة، قائلا: «دول أعداء النجاح، ايه حكاية الغيرة دي، هو يعني بياخد رزقك، ما تسيب الملك للمالك، وخليها على الله، مفيش حد هياخد رزقك ليه خايف منه».

وتابع حمودة: «دول أنا بشوفهم أعداء النجاح، هي الكلمة دي بتلخص كل حاجة»، متسائلا: لماذا لا نحب بعضنا البعض مثلما كنا نفعل أنا وحسن الأسمر وأحمد عدوية وغيرهم؟ لهذا الأمر كنا محبوبين للغاية.

آخر أعمال عبد الباسط حمودة

يذكر أن الفنان عبد الباسط حمودة كان قد قدم مؤخرا أغنية على طريقة المهرجان بعنوان «ضيعنا» مع الفنان عمر كمال، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول كلمات الأغنية:

شبعانين وعنينا مليانة

مش محتاجين من حد إعانة

واللي فجيبنا لو كان لينا

كان زمانا ملوك بأمانة

ضيعنا ياما كتير فلوس

لا تاكلها نار ولا حتي سوس

لا القرش علا فيوم مقامنا

ولا خلانا ع الناس ندوس

احنا ملوك النزاهة واسألوا علينا

يقولولكوا دولا بشوات المدنية

أبطال الجمهورية في الكرم والفنتظية

ونزاهة الدنيا ديه والشياكة فينا ضيعنا

خدعنا بس انت ليه ليه دايما تبيعنا

ودعنى وسبنى وانا اعمل ايه يا قلبى ف اللى خدعنى