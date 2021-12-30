عبد الباسط حمودة: الأفراح الشعبية كانت أهم حاجة.. كنت بعمل 13 نمرة

أكد الفنان والمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، أنه لم يدرس الغناء هو وأحمد عدوية والراحل كتكوت الأمير: «مدرسناش لكن الشارع والمرمطة علمتنا، وزمان مكنتش اعرف ألبس جينز ولو لبسته كان يبقى يومي أسود، ولازم البدلة تكون مكوية والكرافتة والقميص وتقعد على المسرح».

الفرح الشعبي أهم حاجة

وأوضح عبدالباسط حمودة، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفيزيون المصري، أن الدنيا تغيرت: «دلوقتي بياكلوا وبيشربوا على المسرح»، مشيرا إلى أنه تعلم في الأفراح الشعبية: «أهم حاجة الفرح الشعبي وأهم حاجة أولاد البلد لأنهم هما اللي بينجحوك وفرحتهم حلوة وتلاقي الزغاريط والناس سهرانة والفرح كان بيشتغل من الساعة 8 بالليل للساعة 9 الصبح وأنا كنت بعمل 13 نمرة».

سيد مكاوي وبليغ اختبرا انضمامه للتلفزيون

وشدد المطرب الشعبي، على أن «زمان كان أحلى طبعا وأجمل»، لافتا إلى أن الهاتف المحمول والإنترنت غيروا شكل الحياة».

ونوه إلى اللجنة التي امتحنته في اختبار الانضمام للتليفزيون: «سيد مكاوي وبليغ حمدي وحلمي بكر وعمار الشريعي وعفاف راضي»، مؤكدا أنه نجح في ذلك «بعدما عصروه»، على حد تعبيره.

وتحدث عبدالباسط حمودة عن قصة كفاحه في عالم الغناء، قائلا: «احنا اخدناها من الألف للياء واشتغلنا في موالد وأفراح بلدي ومخلناش، لحد ما ربنا أدانا وكرمنا وبفضل الله الحمد لله البني آدم ثابت وجوده».