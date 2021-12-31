عبد الباسط حمودة: «نقلت عمر كمال نقلة تانية.. وحسن شاكوش بيقلدني»

احتفلت أسرة «الوطن» مع الفنان الشعبي الكبير عبد الباسط حمودة، برأس السنة الميلادية الجديدة 2022، في منزله ووسط أسرته وعشاقه في سهرة فنية قدم فيها عددا كبيرا من الأغنيات والتصريحات الجريئة.

عبدالباسط حمودة: «عمر كمال نقلناه نقلة تانية»

تحدث عبدالباسط حمودة في سهرته مع «الوطن» عن كواليس دخوله عالم الغناء الشعبي الذي يعد حاليا واحدا من أهم أعمدته ورموزه، مؤكدا أنه من أسرة فنية من الدرجة الأولى.

كشف حمودة فى لقائه مع «الوطن» عن كواليس تعاونه مع الفنان الشعبي عمر كمال، قائلا: «عمر كمال حساس أوي ومطرب لذيذ وأخلاق ربنا يزيده، جالي وقت أغنية «ضيعنا»، وقالي يابا اللي أنت شايفه اعمله، ومعملناش الأغاني اللي الناس عارفاها، أنا خليته ينتقل نقلة تانية مش مهرجانات».

عبدالباسط حمودة: «حسن شاكوش بيزعق كتير»

كما تحدث عبدالباسط حمودة عن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قائلا: «شاكوش متربي على إيدي، وهو حبيبي أوي أوي، وبيقلدني في الغناء بس بيزعق كتير، هو متأثر بيّا».

وتحدث باستفاضة عن حبه للنادي الأهلي، وانتمائه له منذ صغره، مشيرا إلى أنه من أكثر الفنانين الذين تغنوا للنادي الأحمر خلال السنوات الأخيرة، ومتابعته الدائمة لقناة الأهلي.

يذكر أن الفنان عبدالباسط حمودة كان قد انتهى مؤخرا من تسجيل اغنية جديدة فيلم الفرح فرحنا الذى من المقرر ان يعرض خلال موسم رأس السنة بشهر يناير المقبل.