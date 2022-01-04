كرواتيا تُعلن تسجيل أول إصابة بمرض فلورونا الجديد

أعلنت المتحدثة باسم المعهد الوطني الكرواتي للصحة العامة ديجانا ماير، اليوم، تسجيل أول إصابة بمرض فلورونا الجديد، وهي حالة إصابة مزدوجة بفيروس كورونا المستجد والإنفلونزا.

فلورونا.. مرضان بأعراض متشابهة

وأكدت ماير، حسبما ذكرت وكالة أنباء هينا الكرواتية، أن المريض مصاب بالإنفلونزا وكورونا معا، وهذا يعقد الموقف لتشابه أعراض المرضين وصعوبة تمييزهما.

وعلى عكس متحورات ألفا، وبيتا، ودلتا، وأوميكرون، وغيرها من متحورات فيروس كورونا المستجد، فإن فلورونا ليس نوعًا متحورًا من فيروس كورونا، وإنما عدوى تنفسية مزدوجة ناجمة عن كورونا ومسببات أمراض الإنفلونزا، وعند وجود هذين النوعين من الفيروسات بالجسم في نفس الوقت، تعرف الحالة بِاسم فلورونا.

كرواتيا بعد إسرائيل في الإصابة بفلورونا

وأعلنت إسرائيل تسجيل أول حالة إصابة بفلورونا في أواخر ديسمبر 2021، قبل إعلان كرواتيا عن تسجيل إصابة بالمرض اليوم.

وسجلت كرواتيا في الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي، أول حالتي إصابة بمتحور أوميكرون.