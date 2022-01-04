السيسي يتفقد مركبات متعددة الاستخدامات تعمل بالطاقة النظيفة «صور»
الرئيس يتفقد نموذجا لمركبات مخصصة للعمل مع ذوي الهمم وتعمل بالغاز
كتب:
محمد أبو عمرة
06:44 م | الثلاثاء 04 يناير 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد اليوم عدداً من المركبات متعددة الاستخدام والتي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك في إطار اهتمامه بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة، وبحضور كلٍ من الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي من اللواء كمال وفائي عن إمكانيات تلك المركبات والمجالات التي يمكن الاستفادة منها طبقاً للرؤية المستقبلية للدولة.
كما تفقد الرئيس نموذجاً لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوي الهمم، والتي تعمل بالغاز الطبيعي.