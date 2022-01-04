السيسي يوجه بتوفير مصادر التمويل لمنظومة تدوير المخلفات الصناعية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع اليوم جهود إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير المخلفات

ووجه الرئيس بتوفير كل مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أعلى مستوى من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف أنواعها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات، لما لها من مردود بيئي إيجابي، وللحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين.