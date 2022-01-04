البابا تواضروس يشدد على ضرورة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بالكنائس

قال القس ميخائيل أنطوان، نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس، اليوم الثلاثاء، إنه تم اشتراط تحقيق اشتراطات الحماية المدنية في الكنائس حفاظًا على أرواح المترددين على الأماكن، متابعًا أن البابا تواضروس الثاني، بابا الكرازة المرقسية شدد على ضرورة تنفيذ الاشتراطات.

تقنين نحو 500 كنيسة تقريبا سنويا

وأضاف «إنطوان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قانون تنظيم وتقنين بناء الكنائس ظهر في عام 2016 بعد أعوام حالكة الظلام، حيث كان من الصعب تقنين أو بناء كنيسة على أرض مصر.

وأوضح نائب رئيس أوضاع الكنائس في مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عد القانون ومنح المواقفة للمحافظين، وهو ما سهل تقنين الكنائس سنويا بأسرع مما كان عليه، حيث تم تقنين 500 كنيسة تقريبا سنويا لكل الطوائف المسيحية.

أنطوان: 141 كنيسة ومبنى قننت أوضاعها اليوم

تابع نائب رئيس أوضاع الكنائس في مجلس الوزراء: «القانون يقنن مبنى الكنيسة اللي هو مبنى الصلاة ومبنى الخدمات تقام فيه مدارس الأحد وفصول التربية الكنسية وبيوت خلوة ومكان عمل للرهبان وسكن راعي الكنيسة وهي دي 4 حاجات بيشملها القانون، وفي 141 كنيسة ومبنى تم الموافقة على تقنين أوضاعهم اليوم وبكده يكون عدد الكنائس المقننة منذ الموافقة على القانون وحتى الآن 2162 كنيسة ومبنى تابع».