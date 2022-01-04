30 أبريل آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية دون غرامة

بدأ الموسم الضريبي للعام الجاري 2022 عن العام المالي 2021-2022؛ لتقديم الإقرارات الضريبية في يناير الجاري ولمدة 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بينما تمتد المهلة حتى نهاية أبريل بالنسبة للشركات والشخصيات الاعتبارية.

مساعدة الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية

وقال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه مع بداية يناير الجاري، يبدأ الممولون في تقديم إقراراتهم الضريبية حتى 31 مارس بالنسبة للأفراد والشخصيات الطبيعية، بينما يستمر الممولين من الشركات والشخصيات الاعتبارية في تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل المقبل.

وأكد «عبد السلام»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن مصلحة الضرائب وفرت عدة طرق لتقديم الإقرارات الضريبية سواء للأفراد أو الشركات؛ إذ يمكنهم التقديم إلى مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة، والمأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة.

مركز متخصص لدعم الممولين

وأضاف أنه يمكن للممولين أيضا، تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للضرائب على الإنترنت، مشيراً إلى أن الضرائب وفرت فرقا من أبناء المصلحة لتقديم الدعم الفني للمواطنين والممولين خلال تقديم الإقرارات الضريبية وحل المشكلات التقنية خصوصا عند التقديم إلكترونيا، لافتاً إلى إنشاء مركز متخصص في مصلحة الضرائب الرئيسية بوسط القاهرة يضم 50 منفذا لخدمة الممولين، بالإضافة إلى وجود فرق الدعم الفني في مجتمعات الأعمال بمصر سواء الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات.

نماذج مخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقال مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة وفرت عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت جميع المستندات والنماذج التي يحتاجها أصحاب الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي لا يتخطى حجم إيراداتها السنوية حدود الـ 10 ملايين جنيه؛ تسهيلاً عليهم في تقديم الإقرارات الضريبية.