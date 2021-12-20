«الضرائب»: أي نشاط إلكتروني من المنزل مستحق عليه ضريبة.. ده أمر قانوني

كشف أحمد حجاب، رئيس وحدة الإدارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب العامة المصرية، تفاصيل مطالبة المصلحة مزاولي التجارة الإلكترونية بفتح ملفات ضريبية، إذ ذكر أن الأعداد التي تفتح ملفات ضريبية تزداد بصفة دورية، لكنه في الوقت ذاته، دعا مزاولي التجارة الإلكترونية بفتح ملفات، كي لا يواجهوا تهمة التهرب الضريبي، «العالم بأكمله يحصل على ضرائب من مزاولي التجارة الإلكترونية والبلوجرز»، كما أن القانون المصري لا يفرق بين التجارة التقليدية والإلكترونية.

ضريبة الدخل تحسب بناء على صافي الربح

وأضاف «حجاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن ضريبة الدخل تحسب بناء على صافي الربح، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى الحبس لمدة تتراوح من 6 أشهر حتى 5 سنوات، وتعد جريمة مخلة بالشرف، «فتح الملف يتم إلكترونيا، ومن يمارس أي نشاط إلكتروني من منزله مستحق عليه ضريبة للدولة».

من يمارس أي نشاط إلكتروني من منزله مستحق عليه ضريبة للدولة

وأوضح رئيس وحدة الإدارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب العامة المصرية، أن الضريبة لمزاولي التجارة الإلكترونية تكون «صفر» سنويا، في حالة وصول صافي الربح إلى 15 ألف، بينما تصل قيمة الضريبة إلى 2.5 % حال تراوح صافي الدخل من 15 إلى 30 ألف، و10% حال تراوحه من 30 ألف 45 ألف، و15% حال تراوحه من 45 إلى 60 ألف، وتصل إلى 25% لصافي الدخل الذي يبلغ 400 ألف.

وتابع أحمد حجاب: «هناك تزايد في أعداد المتقدمين من أصحاب الصفحات الإلكترونية لدفع الضريبة، لدينا وسائل رصد في المصلحة تتابع الجميع وتكشف المتهرب»، كما أن البلوجرز مطالبين بفتح ملف ضريبي لسداد حق الدولة.