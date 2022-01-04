«الأوراق المالية»: سنعرض قانون ضريبة الأرباح على الحكومة مرة أخرى خلال 3 أسابيع

قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حضره وزريري المالية وقطاع الأعمال العام، ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة، موضحًا: «منذ أكثر من شهرين نصوغ الأسس التي تمّ التوافق عليها مع مجلس الشيوخ ومجلس النواب ووزير المالية والمتخصصين في مصلحة الضرائب، فيما يخص القانون الجديد لضريبة الأرباح الرأسمالية».

نصوص قديمة أثارت حفيظة المستثمرين

وأضاف ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء DMC، أن القانون القديم كان به بعض الأمور التي أثارت حفيظة المستثمرين، لكن تم إجراء مناقشات مع مصلحة الضرائب ووزير المالية والمجموعة الفنية بالوزارة للوصول إلى بعض التعديلات الجيدة.

وأوضح: «ننتظر عرض التعديلات الجديدة على مجلس النواب، و99% من الصياغات كان فيها توافق كامل، وسيتم عقد جلسات متتالية خلال الأيام المقبلة لتعديل الصياغات»، متابعًا: «خلال أسبوعين أو 3 أسابيع على الأكثر، سنعرض الأمر على مجلس الوزراء، وهو أمر إيجابي جدا مقرنة بالصياغة السابقة للقانون».

تصريح متحدث الحكومة

وكان صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد توافقًا من جميع الحضور، حول التعديلات المقترحة على القانون، لافتًا إلى سيتم البدء في الإجراءات التشريعية بشأن هذه التعديلات بدايةً من العرض على مجلس الوزراء، ثم العرض على البرلمان.

وفي نهاية الاجتماع، شكر الحضور رئيس الوزراء، ووزير المالية، على الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى ذلك التوافق، وعلى التفهم الكبير الذي أبدته الحكومة لمطالب السوق.