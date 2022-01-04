عاجل: ضبط والد أحد المتهمين في واقعة «بسنت» ضحية الصور المفبركة

أفادت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية، إلقاء القبض على والد أحد الشابين المتهمين في واقعة الفتاة «بسنت خالد شلبي» منذ قليل، والمعروفة إعلاميا بضحية الصور المفبركة والابتزاز اللإلكتروني لإجراء بعض التحقيقات معه.

وتابعت المصادر الأمنية، في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى اقتياد والد أحد الشابين إلى ديوان مركز شرطة كفرالزيات، قبيل تدشين جنازة مهيبة لجد الطفلة الضحية ودفنه بمقابر الأسرة بذات القرية.

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع شابين المتهمين في واقعة

من ناحية أخرى، واصلت النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة مركز كفرالزيات التحقيق مع الشابين واستجوابهما حيال الاتهام بفبركة صور الفتاة وتسجيلات فيديو ومناظرتهما بمقطع وصور قدمت من والد الفتاة أثناء سماع أقواله من منطلق الاستدلال في البلاغ المقدم من الأسرة للقصاص لابنتهم الضحية.

مصادرة هواتفهما لمراجعتها وفحصها من قبل لجنة فنية

كما وجهت النيابة العامة استجوابها لأقارب الشابين المتهمين في القضية فضلا عن مصادرة حواسبهم المنزلية وهواتفهم الخلوية لمراجعتها وفحصها من قبل لجنة فنية من مباحث الإنترنت والاتصالات بقطاع مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في ضبط المتهمين، وتبين أن أحدهما طالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري وزميلها، والثاني طالب جامعي في جامعة الأزهر.

جهود أمنية للتحقيق القصاص بحق الفتاة

وكشف مصدر مقرب من أسرة الطالبة بسنت خالد، أن المتهم الأول، يدعي «ا.س» والثاني يدعى «ع.ش»، وأنهما من أبناء القرية، وأن أحدهما يقيم مع والدته، بعد انفصالها عن والده منذ 10 سنوات، وتحرر محضر يحمل رقم 12775 إداري لسنة 2022 بمركز شرطة كفر الزيات.

وتسيطر حالة من الحزن على أهالي قرية كفر يعقوب، بسبب وفاة بنت القرية بسنت خالد، وهي في عمر الزهور، نتيجة ابتزاز بعض من أبناء القرية لها، لإقامة أفعال منافية للأخلاق، وسمات الريف المصري، ثم جدها الذي لحق بها بعد أيام قليلة.